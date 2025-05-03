Тлумацька громада віддала останню шану полеглому воїну Драгомаці Михайлу

Сьогодні, 3 травня, у селі Бортники Тлумацької міської територіальної громади попрощалися з полеглим військовим Михайлом Драгомацою.

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Пише Правда.іф з посиланням на Типовий Тлумач

Воїн служив гранатометником 1-го відділення берегової оборони, 3-го взводу берегової оборони, 9-ї роти берегової оборони, 3-го батальйону берегової оборони, військової частини А4935 ЗСУ.