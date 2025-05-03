Прикарпатець, який напав на ТЦК з битою, відбувся умовним покаранням

Тисменицький районний суд виніс вирок прикарпатцю, який напав з битою на працівників ТЦК та разом з місцевими мешканцями змусив військових відпустити чотирьох військовозобов’язаних.

Про це пише КУРС з посиланням на вирок суду.

Нагадаємо, 9 березня на Коломийщині водій “Peugeot Еxpert” підрізав автомобіль військовослужбовців Коломийського РТЦК та СП. Щоби уникнути аварії, військові ТЦК змушені були зупинитися на узбіччі. Чоловік підійшов до водійських дверцят, вимагав відпустити свого знайомого, погрожуючи фізичним насильством та застосуванням зброї. Відтак взяв зі свого автомобіля дерев’яну биту з написом “Оберіг від нечистої сили”.

Тим часом до місця події підійшли місцеві люди, які брали участь у похоронній процесії. Нападник підбурив селян оточити та заблокувати автомобіль військових. Під час сутички хтось відкрив задні дверцята і випустив чотирьох військовозобов’язаних, яких службовці ТЦК перевозили з Коломиї до Івано-Франківська для проходження військово-лікарської комісії.

Згодом його затримали та повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1).

Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Також визнав вину у суді.

Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та погодив погоджене сторонами покарання – п’ять років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням, призначивши 1,5 року іспитового строку.