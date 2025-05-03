Зеленський розповів, чому не погодився на пропозицію путіна щодо триденного “перемир’я”

Глава держави заявив, що допомагати російському диктатору ніхто не буде.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що трьох днів недостатньо для побудови наступних планів щодо закінчення війни, тому Україна готова піти на 30-денне припинення вогню з будь-якої дати.

Про це повідомляє агентство «Суспільне», пише Mind. UA

Таку думку президент висловив на зустрічі з журналістами, коментуючи пропозицію російського диктатора путіна.

«Це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м’яку атмосферу виходу з ізоляції путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно – тим лідерам, або друзям, або партнерам путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на кремлівську площу на 9 травня», – сказав він.

Зеленський наголосив, що допомагати путіну ніхто не буде. Він зазначив, що Україна донесла свою позицію партнерам.

У президента уточнили, чи звертались якісь із країн до України щодо візиту їхніх лідерів до москви та потенційних ударів.

«Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території рф. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ніякі давати ми не будемо. Тому що ми не знаємо, що росія робитиме в ці дати», – наголосив він.

Глава держави припустив, що рф може робити зі свого боку різні кроки: підпали чи підриви, а потім звинуватити Україну.