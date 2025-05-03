Зеленський розповів, чому не погодився на пропозицію путіна щодо триденного “перемир’я”

Глава держави заявив, що допомагати російському диктатору ніхто не буде.
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що трьох днів недостатньо для побудови наступних планів щодо закінчення війни, тому Україна готова піти на 30-денне припинення вогню з будь-якої дати.
Про це повідомляє агентство «Суспільне», пише Mind. UA
Таку думку президент висловив на зустрічі з журналістами, коментуючи пропозицію російського диктатора путіна.
«Це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м’яку атмосферу виходу з ізоляції путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно – тим лідерам, або друзям, або партнерам путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на кремлівську площу на 9 травня», – сказав він.
Зеленський наголосив, що допомагати путіну ніхто не буде. Він зазначив, що Україна донесла свою позицію партнерам.
У президента уточнили, чи звертались якісь із країн до України щодо візиту їхніх лідерів до москви та потенційних ударів.
«Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території рф. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ніякі давати ми не будемо. Тому що ми не знаємо, що росія робитиме в ці дати», – наголосив він.
Глава держави припустив, що рф може робити зі свого боку різні кроки: підпали чи підриви, а потім звинуватити Україну.
«Я сказав про це міністру закордонних справ, що наша позиція: ми не рекомендуємо з погляду безпеки відвідувати росію», – прокоментував він.