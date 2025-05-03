У водоймі на Івано-Франківщині втопилася дитина

3 травня о 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в місцевому ставку села Тростянець Заболотівської територіальної громади Коломийського району, ймовірно, втопилася дитина 2014 року народження.

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Пише Правда.іф з посиланням Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено водолазів, а також місцеву пожежну команду смт.Заболотів та мобільно-оперативну групу Коломийського районного управління.

О 20:25 водолазами Коломийської рятувально-водолазної станції тіло дитини було виявлено та піднято на поверхню. Загиблого хлопчика передано працівникам поліції.