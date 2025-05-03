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У водоймі на Івано-Франківщині втопилася дитина

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 21:33
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3 травня о 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в місцевому ставку села Тростянець Заболотівської територіальної громади Коломийського району, ймовірно, втопилася дитина 2014 року народження.

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Пише Правда.іф з посиланням Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено водолазів, а також місцеву пожежну команду смт.Заболотів та мобільно-оперативну групу Коломийського районного управління.

О 20:25 водолазами Коломийської рятувально-водолазної станції тіло дитини було виявлено та піднято на поверхню. Загиблого хлопчика передано працівникам поліції.

“Не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм, пояснюйте дітям правила безпечної поведінки на воді та поблизу водойм. Пам’ятайте — дотримання елементарних правил безпеки може зберегти життя”, – закликають рятувальники батьків.