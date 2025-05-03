У Карпатському національному університеті експонується виставка тактильних книг для дітей

У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника до 5 травня експонується виставка тактильних книг для дітей. На огляд відвідувачів виставили 22 книги, кожна з яких — унікальна, бо створена в єдиному екземплярі.

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Про це Суспільному повідомила доцентка кафедри методики музичного виховання та диригування вишу Христина Казимирів.

“На виставці є шість книг, відібраних на український етап міжнародного конкурсу “Typhlo and Tactus 2024″. Університет був національним представником цього заходу. Решта книг — авторів з Польщі, Нідерландів, Ірану, Франції. Їх презентували на міжнародному рівні. Автори подарували ці книги українським дітям”, — розповіла Христина Казимирів.

З її слів, на виставці є дві тактильні книги, створені в Інституті мистецтв Карпатського університету. Одну з них зробила студентка магістратури кафедри дизайну і теорії мистецтва Софія Суслик. В основі книжечки — вірш Григорія Фальковича “Хвости”.

“Я підібрала вірш про тваринок. Треба було виготовити їх з різних матеріалів. Особливість книги у тому, що у ній є звукові ефекти, різні інтерактивні завдання та ігри. Книга допоможе дітям дізнатися більше про тварин і навчитися взаємодіяти з ними”, — говорить Софія Суслик.

Над створенням тактильної книги авторка разом зі своїми науковими керівниками працювала до пів року. Вона каже: найважче було скріплювати сторінки, бо вони дуже масивні. Тож треба було добре продумати конструкцію книги для зручності користування.

“Всі книги — особливі. Серед них є створена нашими земляками-українцями, які зараз перебувають у Польщі. Її назва — “Рукавичка”. Персонажі казки виготовлені у формі іграшок. Дитина може розкладати їх на окремій поверхні, доторкатися до них, бавитися, вигадуючи власну казку”, — каже доцентка Карпатського вишу Тетяна Маскович.

Також на університетській виставці — книга шрифтом Брайля із зображеннями орнаментів української вишивки. Її створили у Києві. Є дві книги, які підготувала харківка, що зараз проживає у Львові.

Тактильні книги після закриття виставки в Івано-Франківську зможуть побачити читачі Леотеки — Львівської обласної бібліотеки для дітей. А потім вони поповнять бібліотечний фонд Карпатського національного університету.