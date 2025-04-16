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МРТ судин голови та шиї: точна діагностика без болю
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МРТ судин голови та шиї: точна діагностика без болю

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 23:06
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Магнітно-резонансна томографія (МРТ) судин голови та шиї — це сучасний, безпечний і неінвазивний метод діагностики, який дозволяє з високою точністю оцінити стан артерій і вен, виявити порушення кровообігу, тромби, аневризми, стенози та інші судинні патології. Дослідження особливо актуальне для пацієнтів із запамороченням, головними болями, порушеннями зору, шумом у вухах або після інсульту. Поговоримо детальніше про МРТ судин голови та шиї.

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Що показує МРТ судин?

МРТ з ангіографією дозволяє детально вивчити:

  • кровообіг у головному мозку та шиї;
  • стан сонних та хребтових артерій;
  • наявність атеросклеротичних бляшок;
  • судинні мальформації та вади розвитку;
  • наслідки травм та запальних процесів.

Це дослідження особливо важливе при підозрі на інсульт або транзиторну ішемічну атаку, а також при хронічній гіпертензії, діабеті, або для контролю після хірургічного втручання.

Лікар консультує пацієнтку біля МРТ-апарату

Переваги МРТ судин

  • Безболісність і безпечність. Обстеження не передбачає опромінення, на відміну від КТ.
  • Точність. Висока роздільна здатність дозволяє виявити навіть дрібні порушення.
  • Без контрасту або з контрастом. У деяких випадках процедура може проводитися без введення контрастної речовини.

Кому варто зробити МРТ судин?

Обстеження рекомендується у таких випадках:

  • часті або сильні головні болі невідомого походження;
  • запаморочення, втрата рівноваги, непритомність;
  • погіршення зору, слуху, пам’яті;
  • підозра на пухлину або новоутворення в області мозку;
  • контроль після інсульту або оперативного втручання;
  • наявність факторів ризику (гіпертонія, діабет, куріння, спадковість).

МРТ судин в діагностичний центр RADI в Києві допомагає лікарю отримати повну картину стану мозкового кровообігу та своєчасно призначити ефективне лікування або профілактику ускладнень.

Медсестра готує пацієнта до МРТ-сканування.

Як підготуватись до процедури?

Спеціальної підготовки МРТ судин голови та шиї не потребує. Проте варто дотримуватися кількох простих порад:

  • попередити лікаря, якщо у вас є металеві імпланти, кардіостимулятор чи клаустрофобія;
  • не вживати кофеїн перед процедурою, щоб не впливати на судинний тонус;
  • при призначенні МРТ з контрастом — попередньо зробити аналіз на креатинін (для перевірки роботи нирок).

Процедура займає в середньому 20–30 хвилин, проходить у зручному положенні лежачи, безболісно та без втручання в організм.

Де пройти МРТ судин голови та шиї в Києві?

Якщо вам потрібна якісна та швидка діагностика, звертайтеся в діагностичний центр RADI. Центр оснащений сучасним обладнанням, працює команда досвідчених лікарів-радіологів, а результати ви отримаєте вже протягом доби. До того ж, у RADI зручно записатися онлайн або телефоном, а також діють акційні пропозиції на деякі види обстежень.

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