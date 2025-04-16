МРТ судин голови та шиї: точна діагностика без болю

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) судин голови та шиї — це сучасний, безпечний і неінвазивний метод діагностики, який дозволяє з високою точністю оцінити стан артерій і вен, виявити порушення кровообігу, тромби, аневризми, стенози та інші судинні патології. Дослідження особливо актуальне для пацієнтів із запамороченням, головними болями, порушеннями зору, шумом у вухах або після інсульту. Поговоримо детальніше про МРТ судин голови та шиї.

Що показує МРТ судин?

МРТ з ангіографією дозволяє детально вивчити:

кровообіг у головному мозку та шиї;

стан сонних та хребтових артерій;

наявність атеросклеротичних бляшок;

судинні мальформації та вади розвитку;

наслідки травм та запальних процесів.

Це дослідження особливо важливе при підозрі на інсульт або транзиторну ішемічну атаку, а також при хронічній гіпертензії, діабеті, або для контролю після хірургічного втручання.

Переваги МРТ судин

Безболісність і безпечність. Обстеження не передбачає опромінення, на відміну від КТ.

Обстеження не передбачає опромінення, на відміну від КТ. Точність. Висока роздільна здатність дозволяє виявити навіть дрібні порушення.

Висока роздільна здатність дозволяє виявити навіть дрібні порушення. Без контрасту або з контрастом. У деяких випадках процедура може проводитися без введення контрастної речовини.

Кому варто зробити МРТ судин?

Обстеження рекомендується у таких випадках:

часті або сильні головні болі невідомого походження;

запаморочення, втрата рівноваги, непритомність;

погіршення зору, слуху, пам’яті;

підозра на пухлину або новоутворення в області мозку;

контроль після інсульту або оперативного втручання;

наявність факторів ризику (гіпертонія, діабет, куріння, спадковість).

МРТ судин в діагностичний центр RADI в Києві допомагає лікарю отримати повну картину стану мозкового кровообігу та своєчасно призначити ефективне лікування або профілактику ускладнень.

Як підготуватись до процедури?

Спеціальної підготовки МРТ судин голови та шиї не потребує. Проте варто дотримуватися кількох простих порад:

попередити лікаря, якщо у вас є металеві імпланти, кардіостимулятор чи клаустрофобія;

не вживати кофеїн перед процедурою, щоб не впливати на судинний тонус;

при призначенні МРТ з контрастом — попередньо зробити аналіз на креатинін (для перевірки роботи нирок).

Процедура займає в середньому 20–30 хвилин, проходить у зручному положенні лежачи, безболісно та без втручання в організм.

Де пройти МРТ судин голови та шиї в Києві?

Якщо вам потрібна якісна та швидка діагностика, звертайтеся в діагностичний центр RADI. Центр оснащений сучасним обладнанням, працює команда досвідчених лікарів-радіологів, а результати ви отримаєте вже протягом доби. До того ж, у RADI зручно записатися онлайн або телефоном, а також діють акційні пропозиції на деякі види обстежень.

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