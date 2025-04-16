Робота з пошуку і звільнення військовополонених та цивільних, яких утримує рф, не припиняється ні на хвилину, – Голова СБУ Василь Малюк

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та всі залучені структури у цілодобовому режимі здійснюють роботу із пошуку та звільнення українських захисників і цивільних, які перебувають у полоні в рф.

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Про це заявив під час головування Радою Координаційного штабу Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк.

«Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб виконати поставлене Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленським завдання – повернути додому всіх полонених українців. Так, за понад 3 роки повномасштабної війни нам вдалося повернути з російського полону 4306 наших захисників і цивільних», – зазначив Василь Малюк.

Члени Ради Координаційного штабу обговорили на засіданні нагальні питання щодо повернення полонених, пріоритетність обмінів та активізацію перемовин.

Голова Координаційного Штабу генерал Кирило Буданов наголосив: «Лише спільними злагодженими зусиллями всіх державних органів, залучених до роботи з повернення полонених, та за активної участі громадськості ми зможемо досягти бажаного результату. Актуальним є найшвидше відкриття представництв Координаційного штабу у кожній області та належний запуск роботи Громадської ради».

Василь Малюк додав, що окрім здійснення розшукової та організаційної роботи, слідчі Служби безпеки також проводять всі необхідні процесуальні дії із військовополоненими, які воювали у складі зс рф і були взяті в полон Силами оборони, як нещодавно – громадяни КНР. Адже Україна готова обміняти цих військовополонених на своїх захисників.

Для більш ефективної та злагодженої роботи Рада Координаційного штабу прийняла низку організаційних рішень. Зокрема, було узгоджено роботу регіональних груп, у тому числі предавництва Криму, які запрацюють на місцях найближчим часом.

Водночас унормовано продовження роботи і центрів підтримки для родичів полонених, які нещодавно запрацювали у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові.

Також члени Ради Координаційного штабу обговорили можливість участі громадськості у діяльності КШ, у тому числі в Громадській раді.