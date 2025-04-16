У селі Битків на Прикарпатті поховали захисника України Андрія Романюка ФОТО

16 квітня Пасічнянська громада зі скорботою і пошаною провела до вічного спочинку молодшого сержанта, військовослужбовця 15-тої окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» – Андрія Романюка із села Битків

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Пасічнянську ТГ

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Попрощатися з Воїном Андрієм та віддати Захиснику України останню шану і повагу прийшли його рідні, сусіди, односельчани, представники влади громади, священнослужителі, побратими з бойового підрозділу Андрія Романюка, а також небайдужі мешканці Пасічнянської громади.

Під час Чину похорону, який проходив на рідному обісті померлого Воїна, настоятель Церкви «Успіння Пресвятої Діви Марії» о. Володимир Чорноокий звернувся до похоронної громади з прохання завжди пам’ятати про всіх тих, хто віддав своє життя боронячи рідну землю від ворога, щирою молитвою вшановувати їхню світлу пам’ять та закликав активно підтримувати та всіма силами допомагати українським Воїнам, які захищають Україну від ворога.

Відтак похоронний кортеж з тілом Воїна Андрія рушив до Церкви «Успіння Пресвятої Діви Марії», де святі отці відслужили поминальний молебень за душу померлого Захисника.

Похорон військового Андрія Романюка

Поховали Захисника з військовими почестями на цвинтарі селища Битків На його честь пролунав трикратний стрілецький салют. Дружині Воїна бойові побратими вручили Пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних Сил України водія – електрика відділення штабних машин, взводу штабних машин польового вузла зв’язку в. ч. А1108 молодшого сержанта Романюка Андрія Федоровича; бригадний прапор 15-тої окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс»; Державний Прапор України, які військовослужбовці ЗСУ зняли з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют.