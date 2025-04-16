Судитимуть майстра лісу, який допустив рубки на Верховинщині

За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури працівнику лісогосподарського підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості.

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Про це повідомили в Прокуратурі Івано-Франківської області.

«За даними слідства, майстер лісу одного з лісництв Верховинського районного лісгоспу неналежно виконував свої службові обов’язки щодо охорони лісів. Упродовж вересня-грудня 2022 року підозрюваний не здійснював належним чином обхід закріпленої за ним території та не виявляв незаконні порубки. Внаслідок такої службової недбалості на території лісництва зрубано ялини, чим заподіяно шкоду навколишньому природному середовищу на 160 тис. грн. Для стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, прокурори пред’явили до суду позов».

Досудове розслідування здійснюють слідчі Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області.