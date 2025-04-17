Микола Байдюк — арбітр матчу «Прикарпаття» – «Діназ»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 4-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

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Зокрема, поєдинок “Прикарпаття” – “Діназ”, який відбудеться найближчої п’ятниці, 18 квітня, на стадіоні “Рух” в полі судитиме арбітр Микола Байдюк.

Відзначимо, що цей матч для 30-річного рефері з Чернівців стане дебютним у Першій лізі. До цього з вересня 2022-го він обслуговував 19 поєдинків друголігового чемпіонату, а у серпні минулого року відпрацював на грі 1-го попереднього етапу Кубку України “Ужгород” – “Прикарпаття” (0:4). У матчах за участі “Діназу” Микола Байдюк працюватиме вперше.