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На 62-му році життя помер перекладач та філолог з Франківщини Тарас Бойко

Автор: Оксана Марушкевич
17/04/2025 09:48
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10 квітня на 62-му році життя раптово помер прикарпатський перекладач, викладач та філолог Тарас Бойко. Науковець перекладав твори Вірджинії Вульф та Лавкрафта.

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Про це пише “Галка”.

Тарас Бойко викладав іноземні мови у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Івано-Франківському національному медичному університеті.

Упродовж певного періоду проживав у Києві, працював перекладачем при Верховній Раді України та Міністерстві юстиції.

У 1989 році він брав участь у голодуванні в Москві на підтримку Української греко-католицької церкви разом із іншими делегатами, зокрема єпископами Тарасом Сеньківим та Володимиром Війтишиним.