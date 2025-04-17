На 62-му році життя помер перекладач та філолог з Франківщини Тарас Бойко

10 квітня на 62-му році життя раптово помер прикарпатський перекладач, викладач та філолог Тарас Бойко. Науковець перекладав твори Вірджинії Вульф та Лавкрафта.

Про це пише “Галка”.

Тарас Бойко викладав іноземні мови у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Івано-Франківському національному медичному університеті.

Упродовж певного періоду проживав у Києві, працював перекладачем при Верховній Раді України та Міністерстві юстиції.

У 1989 році він брав участь у голодуванні в Москві на підтримку Української греко-католицької церкви разом із іншими делегатами, зокрема єпископами Тарасом Сеньківим та Володимиром Війтишиним.