У травні в Івано-Франківську відкриють поліклініку у мікрорайоні “Пасічна”

В Івано-Франківську продовжують розвивати медичну сферу. Як зауважив міський голова територіальної громади Руслан Марцінків, щодня в поліклініки звертаються до 80 тисяч мешканців, тому створення сучасних і комфортних умов — пріоритет міської влади.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сайт міського голови Івано-Франківська.

«Нам важливо оновлювати як первинний, так і вторинний та третинний рівні медичної допомоги. І для лікарів, і для пацієнтів має бути комфортно. Це вже не перше відкриття цього року, і ми не зупиняємось», — наголосив міський голова.

Зокрема, важливою подією стане відкриття нової поліклініки в мікрорайоні Пасічна, яке заплановане до Дня міста. Цей крок дозволить мешканцям району отримувати медичну допомогу ближче до дому, адже раніше їм доводилося звертатися до поліклініки на вулиці Довгій.

Розвиток мережі комунальних медичних закладів — серед ключових напрямів міської програми покращення якості медичних послуг.