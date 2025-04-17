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Погода в Івано-Франківській області на 17 квітня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 17 квітня

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 09:19
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17 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10°, вдень — 22-24° тепла.
  • По області вночі прогнозують 5-10°, вдень — 19-24° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 3-8° тепла, вдень — 14-19° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.