На фронті загинув захисник з Прикарпаття Роман Гудима

На Донецькому напрямку поліг 53-річний прикарпатець Роман Гудима із села Милування Тисменицької громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Гудима Роман Іванович народився 13 листопада 1971 року. Був старшим сержантом, кулеметником. Героїчно загинув 15.04.2025 поблизу населеного пункту Торського Краматорського району Донецької області.

«Тисменицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника, який віддав життя за Україну. Нехай Всевишній допоможе пережити біль гіркої втрати! Вічна пам’ять, шана і слава Герою!», – йдеться у повідомленні.