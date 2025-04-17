Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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17 квітня – 205 років від дня народження Келестина Скоморівського (1820-1866), українського поета і перекладача, уродженця с. Долиняни Рогатинського району (нині Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району);
– 140 років від дня народження Якова Тефледжука (1885-?), майстра писаних столів, уродженця с. Микуличин Яремчанської міськради (нині Яремчанської міської територіальної громади Надвірнянського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.