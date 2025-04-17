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Сьогодні в Коломиї проведуть в останню путь полеглого десантника Сергія Хріновського
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Коломиї проведуть в останню путь полеглого десантника Сергія Хріновського

Автор: Ігор Василик
17/04/2025 08:42
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«На щиті» до Коломиї повернувся відважний захисник Сергій Хріновський.

Про це написав голова Коломийської громади Богдан Станіславський, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Вчора, 16 квітня, скорботний кортеж з тілом нашого захисника, воїна ракетно-артилерійського дивізіону 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади, Сергія Хріновського прибув до рідної Коломиї.

Чин похорону полеглого героя відбудеться у четвер, 17 квітня, початок о 12:30 годині в Миколаєво-Успенського храмі ПЦУ (бульвар Лесі Українки, 2А).

Поховають полеглого захисника на Алеї слави.

Чоловік у камуфляжі в зимовому лісі
Сергій Хріновський