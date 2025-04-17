Сьогодні в Коломиї проведуть в останню путь полеглого десантника Сергія Хріновського

«На щиті» до Коломиї повернувся відважний захисник Сергій Хріновський.
Про це написав голова Коломийської громади Богдан Станіславський, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Вчора, 16 квітня, скорботний кортеж з тілом нашого захисника, воїна ракетно-артилерійського дивізіону 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади, Сергія Хріновського прибув до рідної Коломиї.
Чин похорону полеглого героя відбудеться у четвер, 17 квітня, початок о 12:30 годині в Миколаєво-Успенського храмі ПЦУ (бульвар Лесі Українки, 2А).