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На виїздах із Калуша встановили камери розпізнавання номерних знаків
Диван на коліщатках в темній вітальні

На виїздах із Калуша встановили камери розпізнавання номерних знаків

Автор: Ігор Василик
17/04/2025 08:25
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У середу 16 квітня, у Калуші завершили встановлення та налаштування трьох камер відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків автомобілів.

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За планом встановлення ще 5-ти камер з функцією розпізнавання облич. 

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Калуську міську раду.

Камери спостереження і фіксації розмістили на автомобільній розв’язці траси Н-10 — на в’їзді та виїзді з Калуша у напрямках села Пійло та вулиці Окружної. Усього встановили три камери, одну з них перенесли з іншого місця.

Міська дорога з автобусом в русі
Дорога з автівками біля повороту

Монтаж нових камер триває: незабаром на вулицях міста з’являться ще п’ять відеопристроїв, уже з функцією розпізнавання облич. Де саме їх встановлять — вирішуватиме поліція.

Встановлення здійснили в рамках реалізації «Комплексної Програми профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023–2025 роки», затвердженої рішенням Калуської міської ради від 29 вересня 2022 року № 1606.

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