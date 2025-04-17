Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Василя Береговського

Івано-Франківська громада понесла ще одну важку втрату. У боротьбі за українську землю загинув військовослужбовець з Івано-Франківської територіальної громади громади Василь Береговський.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Прощання із героєм
У четвер, 17 квітня о 14.00 годині розпочнеться прощання з загиблим в Будинку смутку (місто Івано-Франківськ, вулиця Ребета (Побутова) 3;
Поховають полеглого героя на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.