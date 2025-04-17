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Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Василя Береговського
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Василя Береговського

Автор: Ігор Василик
17/04/2025 08:09
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Івано-Франківська громада понесла ще одну важку втрату. У боротьбі за українську землю загинув військовослужбовець з Івано-Франківської територіальної громади громади Василь Береговський.

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Повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Прощання із героєм

У четвер, 17 квітня о 14.00 годині розпочнеться прощання з загиблим в Будинку смутку (місто Івано-Франківськ, вулиця Ребета (Побутова) 3;

Поховають полеглого героя на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.