Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Василя Береговського

Івано-Франківська громада понесла ще одну важку втрату. У боротьбі за українську землю загинув військовослужбовець з Івано-Франківської територіальної громади громади Василь Береговський.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Прощання із героєм

У четвер, 17 квітня о 14.00 годині розпочнеться прощання з загиблим в Будинку смутку (місто Івано-Франківськ, вулиця Ребета (Побутова) 3;

Поховають полеглого героя на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.