На “БАМі” в Івано-Франківську 7 серпня знеструмлять дві вулиці

У зв’язку із реконструкцією електропідстанції у Франківську мешканці вулиць Івана Мазепи та Довженка, у мікрорайоні “БАМ”, залишаться без світла на увесь день.
Пише Правда.іф з посиланням на Прикарпаттяобленерго.
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“До уваги мешканців мікрорайону «БАМ» (вулиці Івана Мазепи, Довженка). У звʼязку з реконструкцією на РП-10, у четвер, 7 серпня, протягом дня тимчасово буде відсутня електроенергія.
Тимчасові знеструмлення необхідні для перепідключення кабельних ліній 0,4 кВ з діючої розподільчої установки на нову. В АТ «Прикарпаттяобленерго» просять врахувати інформацію при плануванні свого дня”, – йдеться у дописі.
Принагідно нагадують, що перевірити наявність відключень та подати заявку про відсутність електроенергії можна:
На стартовій сторінці сайту під кнопкою «Вимкнення»: . Необхідно ввести свою адресу або номер особового рахунку.
У меню Viber-боту обленерго за номером особового рахунку: https://chats.viber.com/oeifuabot. Кнопки «Відсутнє світло» – «Перевірка активних вимкнень за адресою».