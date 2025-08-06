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На “БАМі” в Івано-Франківську 7 серпня знеструмлять дві вулиці

Автор: Оксана Марушкевич
06/08/2025 16:45
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У зв’язку із реконструкцією електропідстанції у Франківську мешканці вулиць Івана Мазепи та Довженка, у мікрорайоні “БАМ”, залишаться без світла на увесь день.

Пише Правда.іф з посиланням на Прикарпаттяобленерго.

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“До уваги мешканців мікрорайону «БАМ» (вулиці Івана Мазепи, Довженка). У звʼязку з реконструкцією на РП-10, у четвер, 7 серпня, протягом дня тимчасово буде відсутня електроенергія.

Тимчасові знеструмлення необхідні для перепідключення кабельних ліній 0,4 кВ з діючої розподільчої установки на нову. В АТ «Прикарпаттяобленерго» просять врахувати інформацію при плануванні свого дня”, – йдеться у дописі.

Принагідно нагадують, що перевірити наявність відключень та подати заявку про відсутність електроенергії можна:

На стартовій сторінці сайту під кнопкою «Вимкнення»: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table. Необхідно ввести свою адресу або номер особового рахунку.

У меню Viber-боту обленерго за номером особового рахунку: https://chats.viber.com/oeifuabot. Кнопки «Відсутнє світло» – «Перевірка активних вимкнень за адресою».