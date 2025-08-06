В Івано-Франківську двоє посадовців заробили понад 3,5 мільйони гривень на видаленні зелених насаджень в місті

Прикарпатські поліцейські повідомили про підозру двом посадовцям, які завдали збитків громаді на понад 3,5 мільйона гривень.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Слідчі поліції Івано-Франківщини спільно зі співробітниками СБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили масштабну схему розтрати комунального майна, до якої причетні двоє керівників структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що протягом 2021–2022 років посадовці укладали договори на проведення робіт з видалення зелених насаджень на території міста, які фінансувалися з бюджету громади. Згідно з чинним законодавством, деревина, отримана в результаті таких робіт, підлягає обліку. Однак замість цього посадові особи безоплатно передали її приватному підприємцю, чим завдали збитків бюджету на понад 3,5 мільйона гривень.

“Сьогодні, 6 серпня, обом фігурантам поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна”, – йдеться у дописі

Окрім цього, слідчі завершили досудове розслідування за фактом протиправних дій цих осіб у складі організованої злочинної групи, яка заволоділа бюджетними коштами під час виконання робіт з видалення дерев у місті.