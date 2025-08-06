Біля Галича виявили залишки давньої дороги, вимощеної ще у період Княжої доби

Під час археологічних досліджень біля міста Галич Івано-Франківської області виявлено залишки давньої дороги, вимощеної ще у період Княжої доби. За попередніми даними, вона вела до історичної пам’ятки — Церкви Святого Пантелеймона.

Знахідка є важливим свідченням розвитку інфраструктури та містобудування на теренах давньої Галицько-Волинської держави. Про це кореспонденту Укрінформу розповів молодший науковий співробітник відділу археології Національного заповідника «Давній Галич» Андрій Фіголь.

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«Ми виявили залишки старої дороги. Вона пошкоджена, є фрагменти річкової гальки. Дорога вимощена через сад до гори, на якій стоїть Храм Святого Пантелеймона, приблизно у 12-13 столітті, часи Княжої доби», – зазначив Фіголь.

За його словами, фрагменти дороги мають ширину близько 1,2 – 1,3 м. Не виключено, що дорога могла бути частково зруйнована через зсуви ґрунту.

Також повідомляється, що на давньому шляху вже знайшли середньовічну підкову та фрагменти кераміки.

«Це фрагменти керамічного посуду Княжої доби, 12-13 століття. Типова кераміка того часу із залишками піску», – зазначив Фіголь.

На переконання ученого секретаря Національного заповідника «Давній Галич», кандидата історичних наук Андрія Стасюка, ця знахідка може стати ще однією туристичною принадою в Галичі.

«Ця дорога, ймовірно, з’єднувала Храм святого Пантелеймона із середньовічною пристанню Давнього Галича, де нині стоїть сучасне місто. Якщо вдасться її законсервувати, то вона може стати елементом просторового експонування. Адже не всюди в Україні можна побачити дорогу, яка була вимощена 800 чи 600 років тому. Водночас, ця знахідка є підтвердженням різних гіпотез про комунікаційні шляхи Давнього Галича, бо зараз на цьому місці немає навіть стежки», – зауважив Стасюк.

Він додав, що ця знахідка дає уявлення про те, як ділянки середньовічного Галича були з’єднані між собою.

Нині науковці планують продовжити розкопки, аби з’ясувати довжину дороги і її призначення.