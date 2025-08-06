Наречена 82-річного Міка Джаггера планує народити йому дев’яту дитину

Відомий музикант та соліст гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, якому нещодавно виповнилося 82 роки, може знову стати батьком. Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Зараз у світової зірки восьмеро дітей, шість онуків і троє правнуків. Однак, як повідомляє Daily Mail, Джаггер і його 38-річна наречена, балерина Мелані Гемрік, задумуються про ще одну спільну дитину, якщо “доля так розпорядиться”. За словами інсайдера, пара, яка разом уже 11 років, має серйозні наміри, незважаючи на те, що офіційно не одружена.

“Мелані — надзвичайно розумна жінка. Вона підлаштовується під кожне його бажання буквально, як балерина. З усіх його жінок — вона найкраще його розуміє. Як то кажуть, все, як у казці”, — йдеться у повідомленні джерела.

Мік Джаггер з нареченою / © Associated Press

Подейкують, що саме Гемрік стала тією, хто допоміг зірці остаточно відмовитися від бурхливого способу життя. За останні роки Мік Джаггер, який раніше славився своїми численними романами, повністю присвятив себе родині. Балерина, за словами її подруг, навіть налагодила чудові стосунки з його дітьми від попередніх стосунків і колишніми коханими.

Наразі пара мешкає в Парижі, разом виховує 8-річного сина Деверо й насолоджується спокійним сімейним життям.