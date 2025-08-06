Очільник Франківська проінспектував прохання мешканців зі свого прийому громадян

Замість сухих звітів та кабінетних доручень — живий діалог із мешканцями аби зрозуміти, де і що саме турбує місто. Міський голова Руслан Марцінків разом із комунальниками провели традиційну велоінспекцію. Цього разу маршрут об’їзду було сформовано на основі прохань та звернень, отриманих під час вчорашнього прийому громадян.

Йдеться на сайті міського голови, передає Правда.іф.

Саме тому маршрут велоінспекції пролягав через вулицю Мазепи та центральну частину міста. А також охопив вулиці Коновальця, Чорновола, Сахарова, Дашевського та Бандери, де теж є чимало важливих питань.

Прохання, які доводилося вирішувати, були найрізноманітнішими: від облаштування доріжки біля будинку до врегулювання суперечки між сусідами щодо будівництва. Кожне звернення було уважно вислухане та зафіксоване.

Директор КП “Благоустрій” Михайло Яцків розповів, що інспекція також ретельно перевіряла стан прибирання вулиць, тротуарів та інших міських територій.

“Сьогодні ми проїжджали якраз на вівторковому об’їзді вулицю Коновальця, Чорновола та суміжні вулиці. Дивилися по стану прибирання вулиць. Також звертали увагу на прибирання всіх об’єктів, в тому числі і доріг, тротуарів та інших територій”, — розповідає директор КП “Благоустрій” Михайло Яцків.

Також під час велоінспекції вислухали прохання мешканців, які звертались безпосередньо на вулицях. Зокрема, на Матейки просили поставити лавочку, на Львівській — покосити траву, а на Сахарова — залатати яму біля зупинки. Інші звернення стосувались вчасного вивезення сміття. Кожне прохання було доручено відповідальним особам для якнайшвидшого виконання.

“Вівторкову інспекцію проводили на вулицях Мазепи, Сахарова, Дашевського. Загалом були дрібні порушення. Де-не-де є переповнені контейнерні майданчики, особливо на Бандери. Будемо виписувати припис. Також була нескошена трава поруч школи та поруч ТП “Обленерго” на вулиці Сахарова. Також буде складено припис, будуть виконувати, косити прибирати”, — зазначає виконуючий обов’язки заступника директора КП “Муніципальна інспекція “Добродій” Ярослав Андрусишин.

Як зазначалося раніше, особливу увагу приділили мешканцям, які приходили на прийом громадян. Зокрема, завітали на вулицю Мазепи, 21, де домовились про облаштування доріжки біля будинку. Міський голова підкреслив, що це центральна частина міста, тому важливо, аби вона була впорядкована.

А ще заїхали на вулицю Дашевського. На прийомі громадян мешканці звертались щодо забудови,яка знаходиться поруч. Одні мешканці за, інші — проти. Тому міський голова вислухав кожну сторону, щоб врегулювати це питання і зберегти добросусідські стосунки між людьми.

Також дивилися ділянку в центральній частині міста, де по “Бюджету участі” робиться спортивний майданчик для дітей.

Сьогодні був плідний об’їзд. Міський голова висловив вдячність мешканцям за можливість спілкуватися та вирішувати проблеми міста.

“В понеділок був прийом громадян, і ми, не відкладаючи в далекий ящик, як то кажуть, поїхали туди, де мешканці просили. Поїхали на вулицю Мазепи, 21 — ми там зробимо невеличкий благоустрій. Це центральна частина міста, і важливо, щоб вона була впорядкована. Потім подивилися центральну частину міста, де по «Бюджету участі» робиться спортивний майданчик для діток на вулиці Бандери, 8А. Подивилися двір, як теж упорядковується за проханням мешканців. Ну, і також зустрілися по забудові на вулиці Дашевського — це питання вже з бородою, але пробуємо вирішити це питання, щоб була максимально понижена поверховість і щоби були якісь добросусідські стосунки між людьми та забудовником. Сьогодні дуже плідний такий об’їзд, але дякую мешканцям за розуміння, за те, що ми маємо можливість спілкуватися, говорити і мати можливість вирішувати проблеми в нашому місті”, — підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Руслан Марцінків