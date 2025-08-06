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Трамп розчарувався в Путіні: у США натякнули, як президент діятиме далі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп розчарувався в Путіні: у США натякнули, як президент діятиме далі

Автор: Орися Корчун
06/08/2025 15:06
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Державний департамент США підтвердив візит спецпосланника Стіва Віткоффа до Росії цього тижня, зауваживши, що президент Трамп продовжує бути незадоволеним діями Путіна й російської сторони. Пише “Укрінформ”.

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Про це заявила в вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент зазначив, що спецпосланник Віткофф цього тижня відвідає Росію, тому ми можемо підтвердити це з трибуни», – зауважила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Вона підкреслила, що «Президент (Трамп – ред.) не задоволений паном Путіним та Росією, але він залишається відданим дипломатичним рішенням».

Водночас Брюс наголосила, що рішення щодо подальших дій проти РФ прийматиме особисто глава Білого дому.

«Він визначає подальший шлях. І коли справа доходить до того, що робить Росія й ті країни, які сприяють її війні проти України, президент Трамп вирішуватиме, як реагувати», – підкреслила представниця Держдепу.

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