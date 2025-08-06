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У Франківську керівниця дитсадка та її підлегла нараховували зарплату фейковим працівникам
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У Франківську керівниця дитсадка та її підлегла нараховували зарплату фейковим працівникам

Автор: Олег Мамчур
06/08/2025 14:40
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За процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомлено про підозру колишньому керівнику та методисту-вихователю одного із дошкільних навчальних закладів Івано-Франківська за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Слідством установлено, що посадовиця та її підлегла систематично нараховували заробітну платню працівникам, які фактично не працювали, однак юридично були працевлаштовані. 

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За результатами аудиту та економічної експертизи, сума збитків, заподіяних державі, – близько 900 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранткам запобіжних заходів.