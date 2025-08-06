На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Прикарпатців та мешканців обласного центру попереджають про погіршення погодніх умов сьогодні, до кінця доби. Можливі гроза, град і сильний вітер.
Пише Правда.іф з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
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“До кінця дня 06 серпня по області та місту гроза, град (6-19мм та більше), посилення вітру 15-20 м/с. 1 рівень небезпечності, жовтий”, – йдеться у повідомленні.