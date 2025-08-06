На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Прикарпатців та мешканців обласного центру попереджають про погіршення погодніх умов сьогодні, до кінця доби. Можливі гроза, град і сильний вітер.

Пише Правда.іф з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами