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Зінченки показали, як святкували дні народження обох дочок. Фото
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зінченки показали, як святкували дні народження обох дочок. Фото

Автор: Орися Корчун
06/08/2025 14:08
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Початок серпня у родині футболіста Олександра Зінченка – це подвійне свято, адже 1-го серпня народилася його дочка Єва, а 3-го – друга донечка Лея. Тож дні народження дівчаток святкують один за одним. Пише Табло ID. 

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Старшій доньці Сашка і Влади Зінченків виповнилося 4, і її вони вітали в мережі першою. Молодшу ж донечку вітали з 2-річчям за два дні після цього і одразу ж показали, як яскраво минуло її святкування. Зінченко з дочками і дружиною

Щаслива родина Зінченків відсвяткувала дні народження обох дочок

“Вчора нашій молодшій кнопці Леї виповнилось 2 рочки) так розпорядилась доля, що два дні поспіль у нас дома свято ( хоча кого я обманюю, коли дітям 2 і 4, то свято у нас дома кожного дня. Тож ловіть трохи фото з наших святкувань”, – написала Влада Зінченко. 
Влада Седан із донькою

Леї вже два рочки

Вечірка для іменинниць була в блакитних тонах у стилі мультика “Крижане серце” із тортом, на якому був написаний вік обох доньок. Батьки знають, як потішити свою малечу

Батьки знають, як потішити свою малечуФутболіст Зінченко з доньками і дружиною Владою

Кульки і мильні бульбашки – маст хев дитячого святаЄва Зінченко

Старша Єва спочатку святкувала своє 4-річчя, а потім і день народження сестрички

Нагадаємо Зінченки показали хрестини молодшої дочки у Вінниці