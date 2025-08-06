Майже 200 тисяч глядачів побачили вистави Франківського драмтеатру в минулому сезоні

За даними видання Forbes Ukraine, цьогоріч наш театр увійшов до десятки театрів із найбільшою кількістю аншлагових показів вистав.
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Пише Правда.ІФ з посиланням на Франківський драмтеатр.
“Новий театральний сезон уже не за горами, тому готуйтесь до нових емоцій та творчих відкриттів разом із Франківським драмтеатром”, – пишуть на сторінці Франківського драмтеатру.