Майже 200 тисяч глядачів побачили вистави Франківського драмтеатру в минулому сезоні

За даними видання Forbes Ukraine, цьогоріч наш театр увійшов до десятки театрів із найбільшою кількістю аншлагових показів вистав.

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Пише Правда.ІФ з посиланням на Франківський драмтеатр.