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Статистика глядачів та показів у театрі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Майже 200 тисяч глядачів побачили вистави Франківського драмтеатру в минулому сезоні

Автор: Уляна Роднюк
06/08/2025 13:36
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За даними видання Forbes Ukraine, цьогоріч наш театр увійшов до десятки театрів із найбільшою кількістю аншлагових показів вистав.

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Пише Правда.ІФ з посиланням на Франківський драмтеатр.

“Новий театральний сезон уже не за горами, тому готуйтесь до нових емоцій та творчих відкриттів разом із Франківським драмтеатром”, – пишуть на сторінці Франківського драмтеатру.