Чмихов Олександр Вікторович: людина, яка формує спортивне майбутнє України

Чмихов Олександр — відоме ім’я в Івано-Франківську та за його межами. Завдяки його ініціативам, у регіоні активно розвивається дитячий та юнацький спорт, зокрема вільна боротьба. У 2024 році саме за підтримки Олександра Вікторовича було проведено ХІІІ Всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби.

Участь у події взяли понад 250 спортсменів з усієї України, а рівень організації неодноразово відзначали тренери та федерації.

Внесок Олександра Чмихова у розвиток юнацького спорту

Чмихов Олександр Вікторович не просто підтримує турніри — він бере участь у формуванні майбутнього покоління спортсменів. Його бачення — це сильна, здорова нація з можливістю реалізації для кожної дитини.

“Наша молодь заслуговує на увагу та підтримку. Якщо ми вкладемося сьогодні — завтра Україна матиме своїх чемпіонів,” — наголошує Олександр Чмихов.

Вшанування досягнень на гала-вечорі борців 2024

Під час гала-вечора, присвяченого найкращим борцям України, ім’я Чмихова Олександра Вікторовича звучало поряд із найвідомішими спортивними діячами країни. Це ще раз підтвердило його авторитет і активну участь у спортивному житті.