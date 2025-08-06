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Івано-Франківська громада проведе в останню дорогу полеглого захисника Чучука Володимира

Автор: Оксана Марушкевич
06/08/2025 13:09
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На війні загинув воїн з села Опришівці Івано-Франківської громади Чучук Володимир.

Повідомляє КП Міська ритуальна служба, передає Правда.іф

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Заходи військового поховального ритуалу по солдату Чучуку Володимиру (16.07.1992-18.06.2024) :

7 серпня о 13 годині – розпочнеться прощання зі загиблим у церкві Святої Великомучениці Параскеви за адресою: вул.Блавацького, 2 г, село Опришівці;

О 14 годині – чин поховання воїна на кладовищі в селі Опришівці.