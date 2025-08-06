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Людина в вишиванці на вулиці, прапор на фоні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відійшов у засвіти громадський діяч, поет та архітектор Шевчук Ярослав

Автор: Оксана Марушкевич
06/08/2025 12:56
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Сьогодні, 6 серпня, у світлий день Преображення Господнього відійшов у вічність у віці 68 років поет та архітектор Ярослав Шевчук.

Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Ковальчука.

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“Ярослав Шевчук був одним з ініціаторів створення першої неформальної молодіжної організації: культурно-наукового товариства “Рух” у 1988р., редактор самвидавівської рухівської газети “Крок”, поет і графік, архітектор, депутат Івано-Франківської обласної ради 1-го скликання (1990-1994р)”, – йдеться у дописі.

Про деталі прощання з Ярославом повідомлять згодом.