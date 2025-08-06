Двоє педагогів з Івано-Франківська потрапили до ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine 2025

До національного рейтингу найкращих освітян України увійшли двоє вчителів з Івано-Франківська, які претендують на звання найкращого педагога країни та головний приз у розмірі 1 мільйон гривень.

Освіторія оголосила список 50 півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Серед них двоє представників обласного центру Прикарпаття, пишуть Версії.

Марія Бабак з Наукового ліцею імені Миколи Сабата увійшла до півфіналістів у категорії “Українська мова та література”. Педагог викладає українську мову та літературу в одному з провідних навчальних закладів міста.

Юрій Пахомов з Ліцею № 24 Івано-Франківської міської ради представляє природничі науки. Вчитель спеціалізується на викладанні хімії та інтегрованого курсу “Пізнаємо природу”.

“Освіторія з радістю і гордістю оголошує півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Це 50 надзвичайних освітян, які щодня доводять: учитель — лідер, наставник і агент змін”, — йдеться в офіційному повідомленні організаторів.

До загального списку півфіналістів потрапили педагоги з усіх регіонів України. Вони викладають різні предмети та працюють у навчальних закладах різного типу.

Цьогоріч до списку півфіналістів увійшли 54 педагоги замість традиційних 50. Це сталося через однакову кількість балів на межі рейтингу.

1 вересня організатори оголосять імена десяти фіналістів премії. У вересні вони відвідають асесмент-центр, де експертне журі оцінюватиме їх упродовж двох днів.

4 жовтня у Всесвітній день учителя відбудеться фінальна церемонія. Головного переможця оголосять у ефірі національного телемарафону.

Переможець або переможниця отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії. Ці кошти можна буде використати для реалізації педагогічних проектів та ініціатив.

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Премію для видатних учителів Global Teacher Prize Ukraine організує Освіторія за підтримки державних установ та приватних партнерів. Серед підтримувачів — Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України та Дія.Освіта.