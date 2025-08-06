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Уряд призначив Олександра Цивінського головою БЕБ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Уряд призначив Олександра Цивінського головою БЕБ

Автор: Олег Мамчур
06/08/2025 12:07
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У середу, 6 серпня, уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

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Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури», – зазначила Свириденко.

Очікується, що нове керівництво сприятиме оновленню роботи Бюро, зміцненню інституції та підвищенню рівня довіри між БЕБ та українськими підприємцями.

«Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», – пiдсумувала прем’єр-мiнicтр.