Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля

1 серпня Володимир Зеленський знову запропонував російському диктатору зустріч на рівні лідерів. Пише Главком.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Таку заяву зробив речник Пєсков на брифінгу для преси. Він додав, що існує можливість зустрічі Путіна та спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа цього тижня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустріч на рівні лідерів:

«Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії».

Раніше на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним відбудеться. На запитання журналіста, що потрібно зробити, аби змусити Зеленського та Путіна сісти за стіл переговорів із ним, Трамп відповів, що зустріч мала давно відбутися.

«Зустріч відбудеться, але мала бути ще два-три місяці тому», – заявив він.

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