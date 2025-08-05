На Прикарпатті відбудеться кінний фестиваль “Оґир-фест”

15-16-17 серпня в селі Смодна Косівської громади пройде виставка коней «ОҐИР-ФЕСТ» – благодійний захід, який проводиться на підтримку 74-го окремого батальйону 102 Обр Тероборони України.
Мінімальна ціль – дрон MAVIC 3T для потреб батальйону.
Головною метою заходу є підтримати наше військо та сприяти розвитку культури конярства.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
В програмі заходів:
15 серпня (п’ятниця) – заходи та науково-практична конференція в центрі гуцульського коня «Гуцулик» на території Національний природний парк “Гуцульщина”
Адреса: м. Косів, вул. Дружби, 137
16 серпня (субота) с. Смодна (територія біля Смоднянської початкової школи)
12:00 – початок кінних змагань в одиночному класі в категоріях коней до 600 кг та в категорії більше 600 кг
16:00 – Офіційне відкриття благодійного заходу «ОҐИР – ФЕСТ».
17 серпня (неділя):
12:00 – продовження кінних змагань. Кінні змагання в парному класі в категоріях коней до 1200 кг та в категорії більше 1200 кг
Також 16.08 та 17.08 протягом дня:
- цікаві локації на виставці коней;
- концертна програма,фольклор та виступи народних колективів;
- виставка-продаж творів майстрів народного мистецтва, майстер-класи
- карпатський крафт, сири та мед;
- постійно діючий фуд-корт зі «швидкою їжею»
- благодійний бограч за донат на підтримку справи «Бородатого токаря»
- 23:00 – закінчення благодійного заходу.