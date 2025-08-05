ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті відбудеться кінний фестиваль “Оґир-фест”
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті відбудеться кінний фестиваль “Оґир-фест”

Автор: Олег Мамчур
05/08/2025 16:10
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

15-16-17 серпня в селі Смодна Косівської громади пройде виставка коней «ОҐИР-ФЕСТ» – благодійний захід, який проводиться на підтримку 74-го окремого батальйону 102 Обр Тероборони України.

Мінімальна ціль – дрон MAVIC 3T для потреб батальйону.
Головною метою заходу є підтримати наше військо та сприяти розвитку культури конярства.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

В програмі заходів:

15 серпня (п’ятниця) –  заходи та науково-практична конференція в центрі гуцульського коня «Гуцулик» на території Національний природний парк “Гуцульщина”
 Адреса:  м. Косів, вул. Дружби, 137

16 серпня (субота) с. Смодна (територія біля Смоднянської початкової школи)
12:00 – початок кінних змагань в одиночному класі в категоріях коней до 600 кг та в категорії більше 600 кг 
16:00 – Офіційне відкриття благодійного заходу «ОҐИР – ФЕСТ».

17 серпня (неділя):
12:00 – продовження кінних змагань. Кінні змагання в парному класі в категоріях коней  до 1200 кг та в категорії більше 1200 кг 

На Косівщині відбудеться кінний фестиваль "Оґир-фест"

Також 16.08 та 17.08 протягом дня:

  • цікаві локації на виставці коней;
  • концертна програма,фольклор та виступи народних колективів;
  • виставка-продаж творів майстрів народного мистецтва, майстер-класи
  • карпатський крафт, сири та мед;
  • постійно діючий фуд-корт зі «швидкою їжею»
  • благодійний бограч за донат на підтримку справи «Бородатого токаря»
  • 23:00 – закінчення благодійного заходу.