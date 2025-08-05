На Прикарпатті відбудеться кінний фестиваль “Оґир-фест”

15-16-17 серпня в селі Смодна Косівської громади пройде виставка коней «ОҐИР-ФЕСТ» – благодійний захід, який проводиться на підтримку 74-го окремого батальйону 102 Обр Тероборони України.

Мінімальна ціль – дрон MAVIC 3T для потреб батальйону.

Головною метою заходу є підтримати наше військо та сприяти розвитку культури конярства.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

В програмі заходів:

15 серпня (п’ятниця) – заходи та науково-практична конференція в центрі гуцульського коня «Гуцулик» на території Національний природний парк “Гуцульщина”

Адреса: м. Косів, вул. Дружби, 137

16 серпня (субота) с. Смодна (територія біля Смоднянської початкової школи)

12:00 – початок кінних змагань в одиночному класі в категоріях коней до 600 кг та в категорії більше 600 кг

16:00 – Офіційне відкриття благодійного заходу «ОҐИР – ФЕСТ».

17 серпня (неділя):

12:00 – продовження кінних змагань. Кінні змагання в парному класі в категоріях коней до 1200 кг та в категорії більше 1200 кг

Також 16.08 та 17.08 протягом дня: