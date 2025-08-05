Відомий актор родом з України знявся у фільмі окупантів

Український актор Данило Черкас, більш відомий як Даня Вегас, цинічно став на бік держави-терористки Росії. Пише ТСН.

Так, артист неочікувано з’явився у головній ролі в новому російському фільмі про кохання, вихід якого запланований на 2026 рік. До слова, створювати стрічку збираються за кошт Фонду кіно РФ. І це все після того, як Вегас на початку повномасштабного вторгнення публічно засуджував вторгнення Росії. Зрештою, він видалив подібні публікації і “перевзувся”, ставши на бік кривавих злочинців.

На сторінці в Instagram російського кіно Данило постає поруч з російською акторкою Вєронікою Журавльовою й корчить “найнебезпечнішого хлопчиська школи” без жодних докорів сумління, коли в його країні росіяни щодня жорстоко вбивають українців.

Данило Черкас з російською акторкою

До слова, Данило Черкас і сам не з чуток знає про злочини Росії. Так, артист родом з Сіверськодонецьку 2016 року переїхав до Києва. У столиці він не лише знімався у серіалах, але й розвивав TikTok-проєкт у будинку в Гостомелі, який армія РФ знищила на початку повномасштабного вторгнення. 2023 року після тривалого мовчання актор розкаявся у соцмережах перед співвітчизниками та зізнався, що шкодує про колишній російськомовний контент і з великим болем розповідав про втрату дому.

Під час війни Вегас жив у Великій Британії, але у контактах для співпраці однаково разом з англійським вказував і російського менеджера. І схоже, поступово згадки про Україну для нього втратили важливість на користь кривавих заробітків у державі-терористці.

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