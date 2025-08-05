Гроші громади — на фронт: депутат з Прикарпаття закликав віддати поліцейський автомобіль військовим

Депутат Переріслянської сільської ради Володимир Чумбей звернувся із закликом до своїх колег — передати автомобіль Renault Duster, придбаний за гроші громади для поліцейської дільниці, на потреби Збройних Сил України.

Автомобіль вартістю 1 099 900 гривень був куплений у червні 2025 коштом громади, пише Бліц-Інфо.

Однак, за словами депутата, робота поліцейської дільниці в Цуцилові, для якої він призначався, відкладається. За попередньою інформацією, це може тривати аж до Нового року.

У своєму зверненні депутат наголосив, що в 76 батальйоні 102 бригади Територіальної оборони, де служать місцеві жителі, є гостра потреба саме в такому транспорті.

“Друзі, у зв’язку з чисельними зверненнями наших односельчан, враховуючи що на виступі в Гаврилівці зазначили, що дуже не скоро приступлять до роботи поліцейські в Цуцилові (зі слів може до нового року), тому звертаюся до сесії Переріслянської сільської ради, з депутатським запитом ПРО ПЕРЕДАЧУ ДАНОГО АВТОМОБІЛЯ Renault Duster (придбаного для поліцейської дільниці за 1 099 900 грн з наших податків), передати 76 батальйону 102 ТрО, у зв’язку з гострою потребою саме в такому транспорті, де служать наші односельчани. Прошу підтримати дану пропозицію. Слава Україні! Героям Слава! Наближаємо перемогу!”, – звернувся до громади Володимир Чумбей.

Додамо, 31 липня в селі Цуцилів відбулося освячення поліцейської станції та автомобіля. Про це прозвітували на facebook-сторінці сільради.

Однак, як зазначають у поліції області, на їхніх офіційних ресурсах повідомляється про відкриття нових станцій, але наразі згадки про початок роботи поліцейського пункту в Цуцилові немає. Варто зазначити, що набір на посади поліцейських офіцерів громади, зокрема й Переріслянської, був оголошений ще 9 червня.