Відома українська співачка оголосила про вагітність первістком

Відома українська співачка Roxolana, справжнє ім’я якої Роксолана Сирота, розсекретила вагітність. Пише ТСН.

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Радісною новиною артистка поділилася в Instagram з нагоди свого 28-річчя, яке вона святкувала 30 липня. Співачка опублікувала промовисте фото, на якому зображена в блакитному обтислому боді та світлих джинсах на тлі степу. На знімку Roxolana тримала свій вже доволі помітно округлий животик. Артистка зазначила, що найкращий подарунок на її день народження – це первісток.

“Найкращий подарунок”, – коротко підписала світлину артистка.

Roxolana / © instagram.com/roxolanas

Більше подробиць Роксолана Сирота розкривати не стала. Тим часом прихильники та зіркові підписники почали активно вітати виконавицю з майбутнім поповненням. Теплі слова Roxolana написали Надя Дорофєєва, Анна Кошмал, Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Антоніна Хижняк та багато інших.

Зазначимо, про особисте життя Roxolana мало що відомо, адже артистка не з тих, хто полюбляє бодай щось розповідати. Тим не менш, співачка заміжня. Ба більше, подейкують, що її обранець – син колишнього співголови забороненої партії “Опозиційна платформа — За життя” (ОПЗЖ) Юрія Бойка.

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