33-річна жителька Верховинського району стала жертвою афери

Жінка звернулася до поліції після того, як з її банківського рахунку зникли кошти. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Повідомляє Поліція Івано-Франківської області.
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Заявниця повідомила, що отримала повідомлення в додатку «Telegram» про можливість отримати грошову допомогу нібито від однієї з міжнародних організацій. До повідомлення було прикріплено посилання, за яким вона перейшла та ввела реквізити банківської картки. Уже за кілька хвилин з її рахунку було списано близько 82 тисячі гривень.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Поліцейські Івано-Франківщини закликають громадян бути пильними:
“Не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо повідомлення виглядає офіційним; ніколи не вводьте коди підтвердження, паролі чи дані банківських карток на невідомих ресурсах; офіційні виплати здійснюються лише через державні сервіси — завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах”.