На Івано-Франківщині розшукують неповнолітню та її матір

УВАГА РОЗШУК! Поліція встановлює місцеперебування неповнолітньої дівчини та її матері, жителів Долинської ТГ.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

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Відділ ювенальної превенції розшукує 17-річну дівчину, яка 2-го серпня 2025 близько 15:00 год. разом із своєю мамою пішли з дому та по даний час не повернулись.

Зникла- Бондар Софія Тарасівна, 2007 р.н., жит. с. Мала Туря, Калуського району.

Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся темне, довге.

Одягнена: футболку чорного кольору, штани чорного кольору та кросівки чорного кольору.

Зникла : Боднар Оксана Олексіївна, 1977 р.н., жит. с. Мала Туря, Калуського району.

Прикмети: ріст 160 см, середньої тілобудови, волосся світле, коротке.

Одягнена : зелену куртку, чорну кофту, штани чорного кольору та чорні тапочки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження Софії Боднар та її матері Оксани Боднар, або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

0674971787, 0979832132, 0673362775.