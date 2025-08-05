Вихідець із Калущини підкорив Аляску та став першим бігуном з України на марафоні в Джуно. ФОТО

Першим українцем на найпівнічнішому марафоні у США став Микола Таран, який є вихідцем з села Небилів, що на Калущині. Цими днями бігун підкорив Аляску.

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Про це пише Правда з посиланням на Інформатор.

26 липня у столиці Аляски — місті Джуно — відбувся щорічний марафон, що проходить із 1981 року. У ньому взяли участь 96 бігунів, серед яких вперше за всю історію змагань — офіційний учасник з України. Ним став Микола Таран — ультрамарафонець, чотириразовий рекордсмен України, донор і амбасадор ініціативи United24.

“Джуно — унікальне місто. Сюди немає автомобільного сполучення: дістатися можна лише літаком або кораблем. Місто оточене густими лісами, горами й річками. Саме тут на світанку стартував марафон на 42 км і вперше за багато днів — під сонячним небом. Пейзажі нагадували мені Захід України, мою Батьківщину”, — поділився враженнями Микола.

Незважаючи на те, що більшість учасників були з Аляски, цього року також був представник із Канади. Але саме участь українця стала особливою подією для організаторів.

Варто зазначити, що Микола Таран — не новачок у забігах на Алясці. Це вже його четвертий офіційний старт на цьому північному американському штаті за останній місяць. До цього він пробіг марафон в Анкориджі, 5 км, 21 км і ось тепер — повні 42 км у Джуно.

“Якщо вже добирався до такого віддаленого міста, то хотів взяти найскладнішу дистанцію. Якби була сотка — взяв би й її”, — зізнається спортсмен.

Перед поїздкою він намагався знайти українську громаду в Джуно, щоб організувати благодійний пробіг, однак цього разу не вдалося зібрати учасників. Наразі Микола планує благодійний захід в Анкориджі для підтримки українців і також паралельно готується до нового складного старту.

Окрім спортивного досягнення, Микола започаткував ще одну яскраву ініціативу — провів День вишиванки в Джуно. З собою він привіз вишиванку від відомого бренду з Івано-Франківська, щоб поширювати українську культуру у світі.