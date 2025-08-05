Судитимуть зловмисників, які на Прикарпатті підробляли запчастини для сільгосптехніки

Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування щодо учасників організованої групи, які реалізовували підроблені запчастини для сільськогосподарської техніки під виглядом відомого бренду.

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Слідство встановило, що організатор, житель Закарпатської області, налагодив нелегальне перероблення та продаж запасних частин. Його спільники пакували та маскували під відомий бренд продукцію з країн Азії. Зберігали запчастини у складських приміщеннях на Івано-Франківщині, а продавали через інтернет-магазини, пише Правда з посиланням на БЕБ.

Такі незаконні дії завдали понад 3 мільйони гривень матеріальної шкоди правовласнику, яку підозрювані відшкодували у повному обсязі.

Детективи повідомили про підозру усім членам організованої злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою).