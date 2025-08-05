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Судитимуть зловмисників, які на Прикарпатті підробляли запчастини для сільгосптехніки
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Судитимуть зловмисників, які на Прикарпатті підробляли запчастини для сільгосптехніки

Автор: Олег Мамчур
05/08/2025 15:06
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Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування щодо учасників організованої групи, які реалізовували підроблені запчастини для сільськогосподарської техніки під виглядом відомого бренду.

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Слідство встановило, що організатор, житель Закарпатської області, налагодив нелегальне перероблення та продаж запасних частин. Його спільники пакували та маскували під відомий бренд продукцію з країн Азії. Зберігали запчастини у складських приміщеннях на Івано-Франківщині, а продавали через інтернет-магазини, пише Правда з посиланням на БЕБ.

Такі незаконні дії завдали понад 3 мільйони гривень матеріальної шкоди правовласнику, яку підозрювані відшкодували у повному обсязі.

Детективи повідомили про підозру усім членам організованої злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою). 