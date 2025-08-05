На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Яценком Андрієм

Болехівську громаду просять гідно зустріти полеглого Героя. Прощання із загиблим воїном розпочнеться завтра, 6 серпня.
Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду
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Андрій загинув 7 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка на Донеччині. Понад три місяці він вважався зниклим безвісти.
О 13 годині домовина з тілом Героя виїде з міста Долини. Пішою ходою траурна колона вирушить від магазину «Квіткова фея» на вулиці Данила Галицького та пройде вулицею Петрушевича до рідного дому Андрія.
Цього ж дня відбудеться церемонія прощання та поховання
Орієнтовно о 13:30 на подвір’ї рідного дому Героя відбудеться церемонія прощання .
У нього залишилися дружина, маленький син, рідні, друзі та побратими.
“Просимо всіх мешканців громади з гідністю, зі сльозами на очах, зустріти нашого Воїна. Зупинімося. Схилімо голови.
Вшануймо Героя квітами, лампадками, державними прапорами”, – йдеться у дописі.