5 жовтня у центрі міста Бурштин провели благодійний ярмарок. На ньому зібрали 30 тисяч гривень на подарунки для дітей-сиріт до Дня святого Миколая. Захід організував благодійний фонд “Літачок дитячих мрій”.

Про це у коментарі Суспільному розповіла керівниця благодійного фонду Юлія Весоловська.

За її словами, ідея ярмарку виникла після спілкування з вихованцями дитячих будинків.

“Ми просили діток намалювати свої мрії — більшість малювали іграшки, солодощі, щось просте. Ми зрозуміли, що самі не зможемо забезпечити всіх подарунками до Дня святого Миколая, тож організували благодійний ярмарок. До нього активно долучилися місцеві підприємці, жителі громади та міська рада. Ми за це їм дуже вдячні. Усі разом збираємо на подарунки для дітей”, — розповіла Юлія Весоловська.

Фонд офіційно розпочав роботу 1 лютого 2025 року. Він допомагає дітям із дитячих будинків у Долині, Медині, Тлумачі, Івано-Франківську та Крихівцях.

Відвідувачка заходу Тетяна Білоус каже: навіть у такі складні дні, після масштабної атаки РФ, українці знаходять сили допомагати.

“Відвідала ярмарок після тривожної ночі. Дівчата гарно підготувалися. Тут є різні смаколики, вироби. Я придбала солодощі, щоб трохи заспокоїти нервову систему. Бажаю, щоб сьогодні зібрали гарну суму для дітей”, — сказала Тетяна.

Як розповіла співорганізаторка Христина Грицак, люди прийшли не лише за сувенірами та солодощами, а насамперед, аби підтримати дітей із дитбудинків.

“Хоч і була тривожна ніч, ми зібралися, щоб допомогти діткам. Це ще раз доводить, що ми сильні і навіть у складні часи готові робити добро”, — каже Христина Грицак.

До благодійного ярмарку долучився ветеран Руслан Маринович. Він також частував їжею відвідувачів.

“Я отримав поранення на війні. Колись займався волонтерством, допомагав дітям-сиротам і онкохворим. Коли почув про ярмарок, то одразу погодився. Для мене це радість — допомагати дітям, які потребують уваги. Я сам виріс у багатодітній сім’ї, нас було семеро, тому це для мене важливо. Я роблю це з радістю”, — розповів Руслан Маринович.

Учасниця ярмарку Ольга Мацірута із Галича представила вироби ручної роботи. Також вона розповідала відвідувачам, як можна одягати її прикраси.