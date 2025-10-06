47-річна відома українська акторка вдруге стала мамою та показала новонародженого синочка

Відома українська акторка Вікторія Білан та її чоловік, актор-військовий Володимир Ращук, стали батьками вдруге. Пише ТСН.

Про це пара оголосила в Instagram. Вони опублікували зворушливе фото, на якому зображені їхні дві руки, а поруч із ними третя крихітна. Як повідомила у своєму Instagram 47-річна Вікторія Білан, малюк з’явився на свій 5 жовтня. Подружжя названо сина Яремою.

"05.10.2025 р. Ращук Ярема Володимирович! Синочку, дякую що обрав нас своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій всесвіт! Як же довго ми чекали на тебе, Яремчику", – йдеться в повідомленні артистки.

Вікторія Білан та Володимир Ращук із новонародженим сином / © instagram.com/vikki.bilan

Володимир Ращук вже теж прокоментував народження сина. Він подякував дружині за малюка.

Зазначимо, для Вікторії Білан та Володимира Ращука ця дитина стала другою. Подружжя вже виховує дорослу доньку Катерину. Дівчина наразі навчається в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

