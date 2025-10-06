“Потрапити на Олімпіаду”: прикарпатський стрибун з трампліна Калініченко поставив амбітну ціль на новий сезонї

Український стрибун з трампліна Віталій Калінченко в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт розповів про підготовку до старту змагань та ціль на олімпійський сезон 2025/26.

Українські стрибуни з трампліна продовжують підготовку до зимового сезону 2025-2026 років, кульмінацією якого стануть Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Серед спортсменів, що готуються до сезону 2025/26 один з лідерів національної збірної — Віталій Калініченко.

В межах підготовки до старту сезону “синьо-жовті” взяли участь на етапах літньої серії Гран-прі. Найкращий результат на нормальному трампліні Віталій показав на етапі у румунському Ришнові — 25-те місце, натомість на великому трампліні найкраще стрибнув у польській Віслі, де посів 26-те місце.

Після літньої частини підготовки до сезону 2025/26 Калініченко дав ексклюзивний коментар для Суспільне Спорт.

Український стрибун з трампліна прокоментував особливості підготовки до зимових змагань та назвав мету на сезон 2025/26.

Про результати літніх змагань

“Ми розпочали тур літніх змагань: були у Куршавелі, там був перший старт, у Польщі, після чого переїхали до Румунії та спробували олімпійські трампліни в Італії, у Предаццо, теж провели Гран-прі, спробували протестувати трамплін. Враження — ми не тренувалися, одразу приїхали на старт, там показали свої середні результати”.

“Цей літній період у нас з командою пройшов непогано. Перші тренувальні збори були у Яблонеці, вдома проводили загальнофізичну підготовку, походи в гори, зміцнювали свої м’язи. А у технічному плані, на трампліні більше займаємося у Планиці. Непогано попрацювали, думаю”.

Про ціль у олімпійському сезоні 2025/26

“Мета на сезон — показати кращі результати. Я хочу перевершити себе, побороти себе. Досить непогано провели літню підготовку. Плануємо показати кращі стрибки, а так побачимо. [Маємо амбіції у кваліфікації на Олімпіаді], бо в нашому виді спорту найвищий рівень змагань — це Олімпійські ігри. Хочемо обов’язково туди потрапити, показати хороші результати та боротися за медалі”.

Про тренування в Італії перед Олімпійськими іграми-2026