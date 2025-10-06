ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Коломиї попрощаються з Володимиром Бойчуком

Автор: Уляна Роднюк
6 жовтня, о 16:00 зі сторони Чернівців до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, командира стрілецького відділення 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського Володимира Бойчука.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Богдана Станіславського.

Кортеж прослідує за маршрутом по вул. Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Степана Тарабалки, Симона Петлюри, Івана Франка та Театральній до Катедрального собору Преображення Христового УГКЦ. Парастас розпочнеться о 17:00 у цьому ж соборі.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 7 жовтня. Початок о 10:00 в Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ. Поховають Володимира на Алеї Слави.

