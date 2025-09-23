На будівництво та реконструкцію соціального житла на Прикарпатті з держбюджету передбачено понад 14 млн грн

На сьогодні в Івано-Франківській області зареєстровано 109 775 переселенців.

Повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.

У тому числі:

людей з інвалідністю – 4222,

пенсіонерів – 17167,

дітей – 28932.

Функціонує 60 місць тимчасового проживання на майже 2500 ліжок. Наразі там перебувають понад 2000 людей.

За потреби у 38 закладах можна розгорнути ще 612 ліжко-місць.

Цього року на будівництво та реконструкцію соціального житла передбачено 14,17 млн грн з державного бюджету. Також активно залучаємо міжнародні гранти для реалізації цих проєктів.

Діє «гаряча лінія» для ВПО: +38 (099) 470-92-41 (у робочий час).