Тренування, терапія і спільнота: п’ять локацій для ветеранів, ветеранок та їхніх рідних у Франківську та області

Команда Центру ініціатив «Повернись живим» вірить, що відновлення — це не лише про тіло, а й про нові сенси й людей поруч.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Саме тому у межах проєкту «Наші тут» ми зібрали для ветеранів та ветеранок Івано-Франківщини кілька особливих місць. Тут можна спробувати нові види спорту, отримати підтримку фахівців і просто відчути силу спільноти, яка розуміє та приймає. Нижче — перелік локацій.

Це місце взаємодії ветеранів/нок та цивільних на Промприладі. Щовівторка тут проводять ремісничі майстерки та зустрічі, що сприяють професійній, соціальній та психологічній адаптації. Водночас усі охочі можуть відвідувати освітні лекції, отримувати консультації та дізнаватися більше про роботу військових.

Нещодавно команда «Петросу» організувала Школу інструкторів зі стрільби з олімпійського лука. Це заняття не лише про фізичну активність, а й про нові навички та підтримку, яка допомагає ветеранам поступово адаптовуватися до цивільного життя.

«До нас привозять поранених військових з кількох лікарень. Також приходять чинні військові, цивільні, щоб провести разом час. Приєднуються діти, дружини військових та дружини полеглих героїв. Це дуже тепла історія про взаємодію й спілкування, бо це дуже важливо — бути в оточенні тих, хто тебе розуміє», — говорять в організації.

Оздоровчий Центр «Тепло Крилатої Душі»

Наприкінці 2022 року в селі Ценява на Коломийщині Наталія Тарабалка, мати загиблого Героя України, пілота Степана Тарабалки, створила реабілітаційний центр. Відтоді його послугами скористались близько 300 людей: військовослужбовці, ветерани та їхні рідні. Це не лише історія про збереження пам’яті сина, а й про допомогу тим, хто повертається з фронту та поступово відновлюється у мирному середовищі.

Основні напрями роботи: консультації травматолога, реабілітолога, психолога й психіатра; психотерапія, арттерапія, масаж, фізіотерапія, сеанси психологічної підтримки та інші методи відновлення.

«Нові крила»

ЦеЦентр довготривалої реабілітації для ветеранів/нок та членів їх сімей. Організацію заснували ветерани АТО ще у 2018 році. Його мета — всебічна реінтеграційна підтримка: спортивна, психологічна, соціальна, професійна, фізична та духовна реабілітація.

Усі послуги, зокрема харчування та проживання, безоплатні.

«Долучаємо до своєї спільноти ветеранів. Під час кожного заїзду ми проговорюємо з хлопцями такі моменти: чим вони займалися раніше в цивільному житті, що б вони, наприклад, хотіли зробити чи розвивати. Бо є певна кількість людей, які не хочуть повертатися до попередньої цивільної роботи, а прагнуть кардинально щось змінити. Тож ми стараємося з ними так проговорювати, щоб витягнути їх до того, аби вони чимось займалися, могли допомогти іншим хлопцям також. Таким чином ми по одному витягуємо їх. І цей один допоможе ще комусь іншому» , — каже Ігор Дільний, ветеран та засновник центру.

Простір підтримки «ГАРТ» у Коломиї — це спеціалізований центр, створений для надання всебічної допомоги ветеранам, їхнім родинам та родинам загиблих захисників.

«ГАРТ» діє як окреме відділення Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, спеціалізуючись на: ￼

• психологічній та юридичній підтримці;

• консультаціях щодо отримання статусу, пільг, житла та працевлаштування;

• допомозі у започаткуванні власної справи;

• організації тренінгів, майстер-класів та дозвіллєвих заходів;

• проведенні соціальних зустрічей та підтримці ветеранських спільнот.

4.5.0. Прикарпаття, Калуш

Місце підтримки ветеранів, де можна пройти курс фізичної й психологічної реабілітації, а також соціалізації. Центр облаштовано на території старої водонапірної станції «Хотінь» на березі річки Лімниця.

Простір враховує потреби людей з інвалідністю: встановлені поручні, нахилені дзеркала, душові кімнати з тримачами для милиць. На території є спортивний майданчик, теплиці та вулики для апітерапії — методу лікування з використанням бджіл та продуктів бджільництва.

Ідея належала Олегу Перегуді, який загинув на фронті у червні 2022 року. Його дружина Василина разом із побратимами та командою продовжує втілювати ініціативу.