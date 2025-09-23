У Тлумацькій громаді автобус на швидкості влетів у будинок. ВІДЕО

Сьогодні, 23 вересня, у селі Вікняни на Тлумаччині Івано-Франківської області трапилась незрозуміла аварія. Автобус протаранив житловий будинок.

Повідомляють очевидці у місцевому Телеграм-каналі, передає Правда.іф.

Відомо, що автобус на великій швидкості влетів у житловий будинок і проламав стіну. Через що постраждала одна жінка.