У Тлумацькій громаді автобус на швидкості влетів у будинок. ВІДЕО

Сьогодні, 23 вересня, у селі Вікняни на Тлумаччині Івано-Франківської області трапилась незрозуміла аварія. Автобус протаранив житловий будинок.
Повідомляють очевидці у місцевому Телеграм-каналі, передає Правда.іф.
Відомо, що автобус на великій швидкості влетів у житловий будинок і проламав стіну. Через що постраждала одна жінка.
“Автобус на швидкості влетів в будинок у селі Вікняни, що у Тлумацькій громаді Швидкість була така, що він проламав стіну. Попередньо, одна жінка постраждала. Всі деталі будуть згодом”, – йдеться у повідомленні.