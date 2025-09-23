ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автобус врізався в дім
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тлумацькій громаді автобус на швидкості влетів у будинок. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
23/09/2025 21:31
Сьогодні, 23 вересня, у селі Вікняни на Тлумаччині Івано-Франківської області трапилась незрозуміла аварія. Автобус протаранив житловий будинок.

Повідомляють очевидці у місцевому Телеграм-каналі, передає Правда.іф.

Відомо, що автобус на великій швидкості влетів у житловий будинок і проламав стіну. Через що постраждала одна жінка.

“Автобус на швидкості влетів в будинок у селі Вікняни, що у Тлумацькій громаді Швидкість була така, що він проламав стіну. Попередньо, одна жінка постраждала. Всі деталі будуть згодом”, – йдеться у повідомленні.

